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إقتصاد

هو أب لـ 10 أبناء.. ما هي نصيحة إيلون ماسك المهنية لأولاده؟ (فيديو)

Lebanon 24
17-05-2023 | 00:42
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من المعروف ان الملياردير الأميركي ايلون ماسك انه إلى جانب مشاغباته وتصرفاته وتصريحاته المثيرة للجدل فهو محب للأطفال، بل وحث أكثر من مرة الناس على الإنجاب، محذراً من أن الحضارة البشرية في خطر.

فماسك المدير التنفيذي لشركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، ومؤسس "سبيس إكس" و "ستار لينك" لخدمات الإنترت عبر الأقماء الصناعية، أب لـ 10 أبناء، أصغرهم ولد قبل 3 سنوات، بحسب مجلة بيبول.

ولكن ما هي نصيحته لأطفاله؟
سؤال أجاب عنه الملياردير الأميركي في مقابلة بثت اليوم الأربعاء على شبكة "سي إن بي سي"، حين سئل عن النصيحة المهنية التي يقدمها لصغاره، قائلا: "أود أن أقول فقط إن عليهم أن يتبعوا قلبهم نوعًا ما فيما يعتبرون أنه من الممتع القيام به أو يرضيهم".

كما أضاف: "حاول أن تكون مفيدًا قدر الإمكان لبقية المجتمع".

ومعروف عن ماسك أنه لا يحبذ "تربية أطفال أغنياء" علماً أنه من أصحاب الثروات، فقد قال في إحدى مقابلاته السابقة: "الأطفال الأغنياء لديهم حافز أقل من أولئك الذين لا يملكون شيئًا".
 
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إذا يعتبر مالك تويتر أن الطفل الغني لديه دوافع أو محفزات أقل من غيره، بمعنى آخر، يرى أحد أغنى أغنياء العالم أن للفقر أو القلة حسنات لا نراها على ما يبدو. (العربية)


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