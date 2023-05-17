هو أب لـ 10 أبناء.. ما هي نصيحة إيلون ماسك المهنية لأولاده؟ (فيديو)

من المعروف ان الملياردير الأميركي ايلون ماسك انه إلى جانب مشاغباته وتصرفاته وتصريحاته المثيرة للجدل فهو محب للأطفال، بل وحث أكثر من مرة الناس على الإنجاب، محذراً من أن الحضارة البشرية في خطر.



فماسك المدير التنفيذي لشركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، ومؤسس "سبيس إكس" و "ستار لينك" لخدمات الإنترت عبر الأقماء الصناعية، أب لـ 10 أبناء، أصغرهم ولد قبل 3 سنوات، بحسب مجلة بيبول.



ولكن ما هي نصيحته لأطفاله؟

سؤال أجاب عنه الملياردير الأميركي في مقابلة بثت اليوم الأربعاء على شبكة "سي إن بي سي"، حين سئل عن النصيحة المهنية التي يقدمها لصغاره، قائلا: "أود أن أقول فقط إن عليهم أن يتبعوا قلبهم نوعًا ما فيما يعتبرون أنه من الممتع القيام به أو يرضيهم".



كما أضاف: "حاول أن تكون مفيدًا قدر الإمكان لبقية المجتمع".



ومعروف عن ماسك أنه لا يحبذ "تربية أطفال أغنياء" علماً أنه من أصحاب الثروات، فقد قال في إحدى مقابلاته السابقة: "الأطفال الأغنياء لديهم حافز أقل من أولئك الذين لا يملكون شيئًا".

"I would just say, you know, to sort of follow their heart in terms of what they find interesting to do or fulfilling to do," Elon Musk said on Tuesday when asked what career advice he has for his children. "And try to be as useful as possible to the rest of society." pic.twitter.com/i0c1SG6wCh — CNBC Make It (@CNBCMakeIt) May 16, 2023 Advertisement

إذا يعتبر مالك تويتر أن الطفل الغني لديه دوافع أو محفزات أقل من غيره، بمعنى آخر، يرى أحد أغنى أغنياء العالم أن للفقر أو القلة حسنات لا نراها على ما يبدو. (العربية)





