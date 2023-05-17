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إقتصاد

الاقتصاد العالمي... توقعات بنمو قد يصل الى الـ 2.3%

Lebanon 24
17-05-2023 | 05:00
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توقع تقرير نشرته الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، نمو الاقتصاد العالمي 2.3% في عام 2023 بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن توقعات كانون الثاني بينما انخفضت التوقعات لعام 2024 بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 2.5%.

وقال التقرير المعني بالوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة "على الرغم من هذا الارتفاع، مازال معدل النمو أقل بكثير من متوسط معدل النمو البالغ 3.1% في العقدين السابقين للجائحة".
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وجاءت توقعات الأمم المتحدة أقل من توقعات صندوق النقد الدولي الذي قال في وقت سابق من هذا العام إن النمو العالمي سينخفض إلى 2.9 % في عام 2023 من 3.4% في عام 2022، وسيرتفع قليلا في عام 2024 إلى 3.1%.

وقالت الأمم المتحدة إن التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين تحسنت لكن "آفاق النمو تدهورت بالنسبة لكثير من البلدان النامية وسط تشديد شروط الائتمان وارتفاع تكلفة التمويل الخارجي".

وذكر تقرير الأمم المتحدة "من المتوقع أن تحقق البلدان الأقل تقدما نموا يبلغ 4.1% عام 2023 و5.2% عام 2024، وهو أقل بكثير من هدف النمو البالغ 7% الذي تحدد في خطة التنمية المستدامة لعام 2030".

وتوقع التقرير أن تسجل الولايات المتحدة نموا نسبته 1.1% عام 2023 ارتفاعا من توقع قدره 0.4% في كانون الثاني، والاتحاد الأوروبي نموا نسبته 0.9% في 2023 ارتفاعا من 0.2% والصين نموا قدره 5.3% ارتفاعا من 4.8%. (العربية) 
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