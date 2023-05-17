دولار السوق الموازية.. على اي تسعيرة افتتح؟

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 94.400 و 94.700 ليرة للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد اقفل مساء أمس على تسعيرة تراوحت ما بين 94300 و94600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.