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إقتصاد

دولار السوق الموازية.. على اي تسعيرة افتتح؟

Lebanon 24
17-05-2023 | 02:41
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 94.400 و 94.700 ليرة للدولار الواحد.
 
وكان سعر الصرف قد اقفل مساء أمس على تسعيرة تراوحت ما بين 94300 و94600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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