26
o
بيروت
32
o
طرابلس
12
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
32
o
بشري
27
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
أونصة الذهب دون 2000 دولار... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
17-05-2023
|
03:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في التعاملات المبكرة، الأربعاء في ظل قلق المستثمرين حيال المفاوضات المطولة حول رفع سقف الدين الأميركي، كما ساهم ارتفاع الدولار في إبقاء الأسعار تحت السيطرة.
ويقترب الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي من التوصل إلى اتفاق لتجنب تخلف وشيك عن سداد الديون، ودفعت المخاوف الاقتصادية بايدن إلى اختصار مدة رحلة إلى آسيا هذا الأسبوع.
Advertisement
وانخفضت السبائك دون مستوى ألفي دولار الثلاثاء بعد أن دفعت بيانات مبيعات التجزئة الأميركية والتصريحات المتشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة التوقعات بتأجيل خفض أسعار الفائدة.
في غضون ذلك، حافظ الدولار، المنافس كملاذ آمن، على قوته خلال اليوم، مما جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج. كما أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عائدا.
وتشير خدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 82.1 بالمئة أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير.
تحرك الاسعار:
وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة لتصل إلى 1991.35 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0455 بتوقيت غرينتش.
وشهدت العقود الآجلة للذهب الأميركي تغيرا طفيفا لتصل إلى 1995.20 دولار للأونصة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.76 دولار للأونصة بعد أن سجلت أدنى مستوى في ستة أسابيع في الجلسة السابقة.
كما صعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1063.71 دولار وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1505.93 دولار للأونصة.(سكاي نيوز عربية)
Advertisement
الأكثر قراءة
بُشرى سارّة عن الكهرباء.. خبرٌ يهمُّ جميع اللبنانيين!
Lebanon 24
بُشرى سارّة عن الكهرباء.. خبرٌ يهمُّ جميع اللبنانيين!
12:09 | 2023-05-16
16/05/2023 12:09:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قريباً... هل ينخفض الدولار بشكل كبيرٍ؟
Lebanon 24
قريباً... هل ينخفض الدولار بشكل كبيرٍ؟
11:00 | 2023-05-16
16/05/2023 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دهم فندق في بيروت... ما القصة؟
Lebanon 24
دهم فندق في بيروت... ما القصة؟
05:37 | 2023-05-16
16/05/2023 05:37:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"دعارة علنيّة" في لبنان.. تطبيقٌ على هواتفكم يُظهر "الفظائع" الآن!
Lebanon 24
"دعارة علنيّة" في لبنان.. تطبيقٌ على هواتفكم يُظهر "الفظائع" الآن!
15:54 | 2023-05-16
16/05/2023 03:54:13
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ "غير عادي" عن "صيرفة" في لبنان.. ماذا قال البنك الدولي؟
Lebanon 24
كلامٌ "غير عادي" عن "صيرفة" في لبنان.. ماذا قال البنك الدولي؟
13:09 | 2023-05-16
16/05/2023 01:09:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:00 | 2023-05-17
الاقتصاد العالمي... توقعات بنمو قد يصل الى الـ 2.3%
02:41 | 2023-05-17
دولار السوق الموازية.. على اي تسعيرة افتتح؟
02:32 | 2023-05-17
البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصادات الخليج خلال 2023
02:29 | 2023-05-17
تحركات أوروبية تجاه الهند.. والهدف "النفط الروسي"
02:19 | 2023-05-17
توقعات النمو في بعض دول الخليج... هذا ما اعلنه البنك الدولي
02:00 | 2023-05-17
في الامارات... عقوبات على 8 بنوك عاملة في الدولة
فيديو
مسابقة جمالية في مصر.. متنافسات من جميع أنحاء العالم (فيديو)
Lebanon 24
مسابقة جمالية في مصر.. متنافسات من جميع أنحاء العالم (فيديو)
02:00 | 2023-05-17
17/05/2023 12:20:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد بث على الهواء مباشرة… سرب نحل "غاضب" يسقط شرطياً أرضاً شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
مشهد بث على الهواء مباشرة… سرب نحل "غاضب" يسقط شرطياً أرضاً شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
01:27 | 2023-05-17
17/05/2023 12:20:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان.. مهمته البحث عن حياة على كوكب زحل
Lebanon 24
ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان.. مهمته البحث عن حياة على كوكب زحل
00:53 | 2023-05-14
17/05/2023 12:20:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact