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إقتصاد

أونصة الذهب دون 2000 دولار... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
17-05-2023 | 03:43
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لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في التعاملات المبكرة، الأربعاء في ظل قلق المستثمرين حيال المفاوضات المطولة حول رفع سقف الدين الأميركي، كما ساهم ارتفاع الدولار في إبقاء الأسعار تحت السيطرة.

ويقترب الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي من التوصل إلى اتفاق لتجنب تخلف وشيك عن سداد الديون، ودفعت المخاوف الاقتصادية بايدن إلى اختصار مدة رحلة إلى آسيا هذا الأسبوع.
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وانخفضت السبائك دون مستوى ألفي دولار الثلاثاء بعد أن دفعت بيانات مبيعات التجزئة الأميركية والتصريحات المتشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة التوقعات بتأجيل خفض أسعار الفائدة.

في غضون ذلك، حافظ الدولار، المنافس كملاذ آمن، على قوته خلال اليوم، مما جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج. كما أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عائدا.

وتشير خدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 82.1 بالمئة أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير.
 
تحرك الاسعار:

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة لتصل إلى 1991.35 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0455 بتوقيت غرينتش.

وشهدت العقود الآجلة للذهب الأميركي تغيرا طفيفا لتصل إلى 1995.20 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.76 دولار للأونصة بعد أن سجلت أدنى مستوى في ستة أسابيع في الجلسة السابقة.

كما صعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1063.71 دولار وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1505.93 دولار للأونصة.(سكاي نيوز عربية) 
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