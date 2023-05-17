مصر تصدر كمية كبيرة من الغاز إلى أوروبا وتركيا

حافظت صادرات مصر من الغاز المسال في الربع الأول 2023 على مستوياتها السابقة للفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من تراجع إنتاج بعض الحقول.

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وكشف تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول "أوابك" - حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه- تسجيل صادرات الغاز المسال المصرية خلال الربع الأول 2023 نحو 1.90 مليون طن.وأرجع التقرير حفاظ صادرات مصر من الغاز المسال في الربع الأول 2023 على معدلاتها السابقة، إلى مستويات الإنتاج التي ارتفعت بعد تطوير حقول الغاز في منطقة شرق المتوسط، وما تستقبله القاهرة من كميات من حقول أخرى في المنطقة بموجب اتفاقيات مع الشركات الأجنبية.وأكدت تقرير أوابك، الصادر اليوم الأربعاء 17 أيار، بعنوان "تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خلال الربع الأول من 2023 "، وأعدّه الخبير المهندس وائل حامد عبدالمعطي، أن صادرات مصر تؤدي دورًا مهمًا في إطار إستراتيجية القاهرة الهادفة لتكون محورًا إقليميًا لتجارة وتصدير الغاز الطبيعي المسال.وتعدّ مصر الدولة الوحيدة التي تمتلك محطات إسالة في دول شرق المتوسط، بقدرات تفوق 12 مليون طن سنويًا. (روسيا اليوم)