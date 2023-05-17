واشنطن والقاهرة تناقشان تعزيز العلاقات الاستثمارية... اليكم التفاصيل

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أصدرت مصر والولايات المتحدة بيانا مشتركا، الأربعاء، بمناسبة انعقاد الاجتماع الافتتاحي للمفوضية الاقتصادية المشتركة رفيعة المستوى بين البلدين في القاهرة.وترأست وكيلة وزارة التجارة الأميركية لشؤون التجارة الدولية، ماريسا لاغو، الوفد الأميركي، بينما ترأس مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأميركية، السفير حازم فهمي الوفد المصري.وكان قد أعلن عن اللجنة الاقتصادية المشتركة في خلال الحوار الاستراتيجي الأميركي-المصري، الذي عقد في 8 و9 نوفمبر 2021، في واشنطن.وأعرب الرئيس الأميركي، جو بايدن، ونضيره المصري، عبدالفتاح السيسي، عن دعمهما للجنة في خلال اجتماعهما في جدة في السعودية، في يوليو 2022.وأعلن الرئيسان التزامهما بتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بما يعود بالنفع على الشعبين المصري والأميركي.وناقش الوفدان، خلال الاجتماع الافتتاحي للجنة، مسألة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتسهيل الاستثمار وريادة الأعمال وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.وركزت الجلسات أيضا على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي في قطاعات مختلفة، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والبيئة، بالإضافة إلى التعاون في أفريقيا.وشدد الوفدان على أهمية تعزيز تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز الأمن الغذائي وتطوير بنية تحتية وسلاسل توريد مستدامة.وقرر الوفدان عقد الاجتماع القادم للجنة الاقتصادية المشتركة في الولايات المتحدة في عام 2024.(الحرة)