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إقتصاد

الصين أكبر مصدّر للسيارات في العالم ... من هي الدولة الاكثر استهلاكا لها؟

Lebanon 24
18-05-2023 | 05:00
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تفوقت الصين في الربع الأول من هذا العام على اليابان وألمانيا وأصبحت أكبر مصدر للسيارات في العالم للمرة الأولى، وقامت الصين بتصدير ما مجموعه 1.069 مليون سيارة.

فيما صدرت اليابان 1.047 مليون سيارة في الربع الأول من العام الجاري 2023.
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وفي الفترة من يناير إلى أبريل من هذا العام، صدرت شركات السيارات الصينية 1.37 مليون سيارة، ووصلت الصادرات الشهرية في شهر أبريل الماضي وحده إلى 376000 سيارة، بزيادة نسبتها 3.3% على أساس شهري وبنسبة 170% على أساس سنوي، وفقا لجمعية مصنعي السيارات الصينية.

وتعد الماركات Tesla China وSAIC وChery وGeely وChangan وGreat Wall Motors من كبار مصدري السيارات الصينية.

وعن أبرز الأسواق التي استوردت السيارات الصينية في الربع الأول من 2023، أشارت البيانات إلى روسيا والولايات المتحدة والمكسيك والمملكة المتحدة وبلجيكا واليابان وأستراليا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية.(وكالات)


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