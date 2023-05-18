الأسهم الآسيوية تلاحق ارتفاع الأميركية تفاؤلاً باتفاق سقف الديون

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ارتفعت الأسهم الآسيوية بعد صعود أسهم الولايات المتحدة مدفوعة بحالة التفاؤل المرتبطة بمفاوضات سقف الديون، مما يسمح للمستثمرين بالعودة إلى التركيز على مسار أسعار الفائدة وسلامة القطاع المصرفي.اتجه مؤشر على حركة الأسهم الآسيوية نحو تحقيق أكبر مكاسبه في أسبوعين، مع ارتفاع مؤشر "توبكس" بنسبة تجاوزت 1%، وضعته على طريق الإغلاق على ارتفاع قياسي جديد منذ 33 عاماً. وارتفعت أيضاً مؤشرات الأسهم المعيارية في أستراليا وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية.حققت أسهم بنك "نومورا هولدينغز" مكاسب حتى بعد أن أعلن البنك عن احتمال تخفيض توقعاته للأرباح، بينما انخفضت أسهم "تنسنت هولدينغز" في بورصة "هونغ كونغ" بعد نشرها نتائج أعمال الربع الأول.انخفضت العقود الآجلة لأسهم الولايات المتحدة بنسبة هامشية في آسيا بعد أن أغلق كل من مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" ومؤشر "ناسداك 100" قرب أعلى مستوى لهما في جلسة التداول، وسجلا ارتفاعاً تجاوزت نسبته 1%.أعرب الرئيس جو بايدن عن ثقته بأن الولايات المتحدة لن تشهد تعثراً في سداد التزاماتها، وصرح رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بأن التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع "ممكن". ورجح جيمي ديمون، رئيس بنك "جيه بي مورغان تشيس" ألا تتخلف الحكومة الأميركية عن سداد ديونها، بعد أن شارك مع قادة آخرين في البنوك الكبرى في اجتماع في واشنطن لمناقشة سقف الديون.ما هو سقف الديون وهل سترفعه الولايات المتحدة؟لم يطرأ تغيير يذكر على الدولار الأميركي وسندات الخزانة في آسيا، وذلك بعد أن ارتفع العائد على السندات الأميركية لأجل عامين 7 نقاط أساس يوم الأربعاء، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات 3 نقاط أساس إلى 3.56%.تحرك الين الياباني في نطاق ضيق بعد أن جاءت بيانات الصادرات اليابانية لشهر أبريل أقل من التقديرات.هبوط الدولار الأستراليانخفض الدولار الأسترالي بعد أن أعلنت البلاد عن زيادة في معدل البطالة، مما عزز مبررات البنك المركزي في وقف تحريك الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الشهر المقبل.في الوقت نفسه، تتوقع الأسواق أن يبقي البنك المركزي الفلبيني على أسعار الفائدة عند 6.25%، بينما سيعرض وزير المالية في نيوزيلندا ميزانية البلاد، ويتوقع الاقتصاديون العودة إلى تحقيق فائض في عام 2026، أي بعد عام مما توقعت الحكومة في بيانها المالي في شهر ديسمبر.ارتفعت أسهم البنوك الإقليمية الأميركية بعد أن أعلن مصرف "ويسترن أليانس بانكورب" نمواً في الودائع عزز الثقة وخفف من حدة المخاوف المتعلقة بسلامة أوضاع القطاع. وصعدت جميع الأسهم المدرجة على مؤشر "كيه بي دبليو" للبنوك الإقليمية (KBW Regional Banking)، مما دفع المؤشر المعياري إلى الارتفاع بنسبة 7.3% في أفضل أداء يومي له منذ يناير 2021.في نهاية التعاملات بالولايات المتحدة، انخفضت أسهم شركة "سيسكو سيستمز" (Cisco Systems)، بعد أن أعلنت عن نتائج أعمالها للربع الثالث وتوقعاتها المستقبلية.ينتظر أن تعلن مجموعة "علي بابا غروب هولدينغ" نتائج أعمالها في وقت لاحق من اليوم الخميس وأن تصدر شركة "ولمارت" تقريرها عن نتائج الأعمال في الولايات المتحدة.قال نائب رئيس "البنك المركزي الأوروبي" لويس دي غويندوس إن البنك انتهى من الجانب الأكبر في حملته التقشفية، ولكن مازال أمامه "مسافة ليقطعها". (الشرق)