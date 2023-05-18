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إقتصاد

على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

Lebanon 24
18-05-2023 | 02:24
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 94200 و94500 ليرة للدولار الواحد.
 
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 94300 و94500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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