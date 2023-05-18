23
o
بيروت
25
o
طرابلس
15
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
24
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
أول رحلة للطائرة الأسرع من الصوت X-59 .. اليكم الموعد المقترح
Lebanon 24
18-05-2023
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن بيل نلسون رئيس وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أن أول رحلة لطائرة X-59 التي تفوق سرعتها سرعة الصوت قد تنطلق من قاعدة إدواردز الجوية في كاليفورنيا قبل نهاية العام الجاري.
ويشير نيلسون في جلسة استماع بمجلس الشيوخ في الكونغرس، إلى أن الطائرة X-59 التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وابتكرتها ناسا ستقوم بأول رحلة قبل نهاية السنة الحالية
Advertisement
ويقول : "الطائرة X 59 ستقلع قبل نهاية سنة 2023 الحالية".
ووفقا له، يمكن أن تقلع الطائرة X-59 في أول رحلة لها من قاعدة إدواردز بولاية كاليفورنيا. ولكن لم يتخذ القرار النهائي بهذا الشأن.
ويشير نيلسون إلى أن للطائرة شكلا غير عادي (لها أنف على شكل إبرة) ويفترض أن تقطع المسافة من شرق الولايات المتحدة إلى الساحل الغربي ذهابا وإيابا خلال 5-6 ساعات.
ووفقا للمعلومات المتوفرة ستتمكن هذه الطائرة من التحليق على ارتفاع 17 كلم عن سطح الأرض وبسرعة تصل إلى 1512 كيلومتراً في الساعة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته اللبنانية تُثير الجدل.. والجمهور غاضب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته اللبنانية تُثير الجدل.. والجمهور غاضب شاهدوا الفيديو
23:30 | 2023-05-17
17/05/2023 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق كبير.. سيارات الاطفاء غير قادرة على الوصول للمكان والرياح الشمالية تزيد الخطورة
Lebanon 24
حريق كبير.. سيارات الاطفاء غير قادرة على الوصول للمكان والرياح الشمالية تزيد الخطورة
14:35 | 2023-05-17
17/05/2023 02:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة من العيار الثقيل.. فنانة وممثلة لبنانية تظهر بوضعيات غير أخلاقية وفيديو لها ينتشر
Lebanon 24
فضيحة من العيار الثقيل.. فنانة وممثلة لبنانية تظهر بوضعيات غير أخلاقية وفيديو لها ينتشر
02:00 | 2023-05-18
18/05/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سلامة.. لبنانيون على لائحة "الإنتربول" وتوضيح من مروان سويدان
Lebanon 24
بعد سلامة.. لبنانيون على لائحة "الإنتربول" وتوضيح من مروان سويدان
12:53 | 2023-05-17
17/05/2023 12:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط حسمَ خياراته.. ماذا قرّر وسط "معركة الرئاسة"؟
Lebanon 24
جنبلاط حسمَ خياراته.. ماذا قرّر وسط "معركة الرئاسة"؟
06:00 | 2023-05-18
18/05/2023 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
09:45 | 2023-05-18
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته عصر اليوم؟
09:00 | 2023-05-18
بين روسيا والهند... تقدم على صعيد المعاملات التجارية
06:54 | 2023-05-18
الدولار قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع... ماذا عن اليورو؟
05:00 | 2023-05-18
الصين أكبر مصدّر للسيارات في العالم ... من هي الدولة الاكثر استهلاكا لها؟
03:00 | 2023-05-18
مصر تتوقع إيرادات قياسية للسياحة واستقرار سعر الجنيه نهاية العام
02:56 | 2023-05-18
من بينها بلدان عربية.. ما هي الدول الأغنى عالمياً؟
فيديو
مالكها لبناني الأصل.. بيع نسخة من التوراة اختفت من سوريا بـ 38 مليون دولار! (فيديو)
Lebanon 24
مالكها لبناني الأصل.. بيع نسخة من التوراة اختفت من سوريا بـ 38 مليون دولار! (فيديو)
02:43 | 2023-05-18
18/05/2023 16:45:34
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته اللبنانية تُثير الجدل.. والجمهور غاضب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته اللبنانية تُثير الجدل.. والجمهور غاضب شاهدوا الفيديو
23:30 | 2023-05-17
18/05/2023 16:45:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مسابقة جمالية في مصر.. متنافسات من جميع أنحاء العالم (فيديو)
Lebanon 24
مسابقة جمالية في مصر.. متنافسات من جميع أنحاء العالم (فيديو)
02:00 | 2023-05-17
18/05/2023 16:45:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact