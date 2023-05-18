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إقتصاد

كم بلغ معدّل البطالة في مصر في الـ2023؟

Lebanon 24
18-05-2023 | 11:41
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تباطأ معدل البطالة في مصر خلال الربع الأول من العام 2023 إلى 7.1 بالمئة مقارنة بـ 7.2 بالمئة خلال الربع الأخير من العام 2022، وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الخميس.

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وكان معدل البطالة في الربع الثالث من العام الماضي قد سجل 7.4 بالمئة. وانخفض عدد العاطلين عن العمل بالربع الأول من العام الجاري إلى مليونين و171 ألف شخص مقابل مليونين و185 ألف شخص خلال الربع السابق.

كما بلغ عدد الذكور المتعطلين عن العمل بالربع الأول 1.1 مليون شخص، أما الإناث فبلغ عددهن مليون أنثى. كما ارتفعت قوة العمل في مصر بنسبة 0.7 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 30.5 مليون شخص مقابل 30.3 مليون شخص في الربع الرابع من 2022.

ويرجع سبب ذلك الارتفاع الي ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 241 ألف مشتغل خلال الربع الحالى عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار 14 ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار 227 ألف فرد.


وكانت نسبة معدل البطالة فى الحضر 10,3 بالمئة مقابل 4,7 بالمئة فى الريف خلال الربع الأول لعام 2023.

هذا وتترقب الأسواق الخميس قرار المركزي المصري حول معدلات الفائدة. وكان استطلاع أجرته رويترز، الاثنين، قد أظهر أن من المتوقع أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة بدون تغيير بعد تراجع طفيف في التضخم في أبريل وعقب رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اذار.
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