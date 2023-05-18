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إقتصاد

في حال التخلف عن سداد الديون... هذا ما حذر منه البيت الابيض

Lebanon 24
18-05-2023 | 22:59
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قالت كاملا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، وكبيرة المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، لايل برينارد، الخميس، إن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيدفع بالاقتصاد الأميركي إلى الركود.

وحثت هاريس وبرينارد النشطاء الديمقراطيين خلال مكالمة جماعية على التواصل مع المشرعين للتعبير عن معارضتهم لترك البلاد تتخلف عن سداد ديونها، وهو أمر قد يحدث بعد أقل من أسبوعين.
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واستغلت هاريس المكالمة لإبقاء التركيز منصبا على التخلف عن السداد الذي يلوح في الأفق فيما سيقضي الرئيس، جو بايدن، الأيام القليلة المقبلة في اليابان لحضور قمة مجموعة السبع.

وقالت إن "التخلف عن سداد الديون قد يؤدي إلى ركود".

وذكر مسؤول بالبيت الأبيض أن مفاوضين من البيت الأبيض وجمهوريين من الكونغرس اجتمعوا مرة أخرى في مقر الكونغرس لمواصلة البحث عن أرضية مشتركة لرفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، كما يعتزمون الاجتماع مرة أخرى، الجمعة.

وقالت برينارد، مديرة المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، إن فريق بايدن للمفاوضات تلقى تعليمات بعدم الموافقة على أي اقتراح جمهوري يرفع سقف الدين ويسلب في الوقت نفسه الرعاية الصحية من الأميركيين أو يدفع أيا منهم إلى براثن الفقر.

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين الماضي، أنها تتوقع أن تكون قادرة على دفع فواتير الحكومة حتى الأول من يونيو فحسب دون زيادة سقف الدين، مما زاد الضغط على الجمهوريين والبيت الأبيض للتوصل إلى اتفاق في غضون الأيام المقبلة.

ويشترط الجمهوريون أن يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، متجاهلين مطلب الديموقراطيين المتكرر بزيادة "نظيفة" في سقف الاقتراض العام.

وفي مؤشر على تصاعد التوتر حول احتمال تخلف عن السداد، بعث أكثر من 140 من كبار المدراء التنفيذيين في الولايات المتحدة برسالة إلى بايدن وقادة الكونغرس الثلاثاء يشددون فيها على ضرورة التوصل لاتفاق. (الحرة) 
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