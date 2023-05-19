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إقتصاد
عملة خليجية موحدة... هل يمكن ان تبصر النور؟
Lebanon 24
19-05-2023
|
02:00
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اقترح الاقتصادي الإماراتي ورجل الأعمال خلف الحبتور إصدار عملة خليجية موحدة بالتعاون مع الأردن ومصر.
وقال الحبتور، وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور الإماراتية، بمقابلة تلفزيونة مع قناة "CNBC" إن "الإمارات والسعودية في موقف قوي، وعلى مجلس التعاون الخليجي طرح عملة موحدة قوية جدا، تدخل فيها فيما بعد مثلا الأدرن ومصر، لكن قيادة العملة تكون بيد الخليجيين".
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من جهة أخرى قال الحبتور، إن أضخم مشروع عقاري في العالم هو ملك لمجموعته، وتبلغ كلفته نحو مليار دولار، مضيفا أن استثمارات مجموعة الحبتور في لبنان تبلغ 500 مليون دولار، وتتمنى المجموعة عودتها.
وأشار خلف الحبتور إلى أن أفضل الاستثمارات في الوقت الحالي توجد في أوروبا الوسطى، وأن الاقتصاد الأوروبي بات في خطر الآن.
وبالحديث عن الأسواق المالية، فقد قال الحبتور إن مجموعته تدرس الإدراج في الأسواق المالية كل عامين، وستدخلها في الوقت المناسب.
من الجدير ذكره، أن دولا خليجية تقدمت بمشروع لمجلس التعاون بشأن عملة خليجية موحدة بين عامي 2009 و2010، ولم تكن الإمارات جزءا من هذا المشروع، الذي لم يبصر النور حتى اليوم.(CNBC)
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