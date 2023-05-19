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إقتصاد

إيران مستعدة لاستلام نحو 5 ملايين طن من المنتجات النفطية من روسيا... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
19-05-2023 | 05:00
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صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في مؤتمر صحفي بطهران، بأن إيران مستعدة لاستلام 4 - 5 ملايين طن من المنتجات النفطية من روسيا.

وقال نوفاك، خلال زيارة إلى إيران وقع خلالها مجموعة من الاتفاقات: "ناقشنا هذه المسألة بالتفصيل. أبدى الجانب الإيراني قبل كل شيء اهتمامه بتوريد مشتقات نفطية لشمال إيران بكمية تتراوح بين 4 و5 ملايين طن. من حيث المبدأ، فإن عمليات التسليم هذه ممكنة، والآن ستعمل وزارة الطاقة على حل هذه المشكلات مع شركاتنا". 
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وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي: "من الضروري اتخاذ قرار بشأن الشروط التجارية والخدمات اللوجستية"، وأشار إلى أن مسألة تنظيم توريد المنتجات النفطية، بما في ذلك استخدام ميناء محج قلعة، سيتم العمل عليها في المستقبل القريب.

وأعلنت وزارة النفط الإيرانية أمس إبرام 10 مذكرات تفاهم في المجالات النفطية مع موسكو.

من جهته أشار وزير النفط الإيراني إلى أن روسيا وإيران لديهما قدرات جيدة في مجال النفط والغاز، وقال: "لدينا قرارات متسقة في أوبك+ ، وفي الحكومة الثالثة عشرة، عقب اجتماعات رئيسي البلدين، تم توقيع مذكرات تفاهم وعقود جيدة لتطوير العلاقات، خاصة في مجال النفط والغاز وفي الصناعات النفطية والبتروكيماوية".

وأضاف، أن روسيا وإيران دولتان كبيرتان في المنطقة وكلتاهما تواجهان العقوبات ولديهما قدرة جيدة على التعاون المشترك وبالدعم المتبادل يمكننا إجهاض هذه العقوبات.

وتابع وزير النفط: "عقب اجتماع اللجنة المشتركة السادسة عشرة، عقدنا اجتماعات بحضور ممثلين عن وزارات البلدين أفضت إلى توقيع عقود ومذكرات تفاهم".(نوفوستي + ارنا)


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