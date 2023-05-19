أسعار الذهب... الى مزيد من الانخفاض

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واصل الذهب تراجعه بعدما أدت بيانات اقتصادية قوية جديدة بالولايات المتحدة لانحسار التوقعات بأن يهدئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وتيرة رفع أسعار الفائدة، كما تعرض المعدن النفيس لضغوط بسبب التفاؤل بشأن إمكانية التوصل لاتفاق لرفع سقف الدين.وانخفض الذهب في السوق الفورية 1.3% إلى 1956.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 17:40 بتوقيت غرينتش بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ الثالث من أبريل/نيسان عند 1951.73 دولار.وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3% إلى 1959.80 دولار عند التسوية، وفق رويترز.وجاء عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة بالولايات المتحدة أقل من المتوقع في الأسبوع الماضي وتزامن ذلك مع تباطؤ التراجع في مؤشر الأعمال من بنك الاحتياطي في فيلادلفيا.وتعرض الذهب لضغوط مع تحول الأسهم الأميركية للارتفاع وصعود الدولار وعوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتهما في عدة أسابيع بفضل البيانات الاقتصادية.وتتوقع السوق الآن بنسبة حوالي 20% أن يجري رفع أسعار الفائدة مجددا في حزيران بالمقارنة مع توقع بنسبة 20% أن يجري خفضها قبل نحو شهر.ويعاني المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا عندما يدعم ارتفاع أسعار الفائدة عوائد الأصول المنافسة مثل السندات.وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 23.47 دولار للأونصة، وانخفض سعر البلاتين 1.9% إلى 1048.27 دولار، وهبط البلاديوم 1.9% إلى 1458.87 دولار.(العربية)