Advertisement

إقتصاد

تراجع طفيف في اسعار النفط

Lebanon 24
19-05-2023 | 01:09
A-
A+
Doc-P-1068475-638200807880910405.jpg
Doc-P-1068475-638200807880910405.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجلت أسعار النفط تراجعا طفيفا في التعاملات الآسيوية المبكرة الجمعة، إذ قوبل التفاؤل إزاء إمكانية تجنب تخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها ببيانات تضخم مرتفعة قد تنذر باتجاه البنوك المركزية حول العالم لرفع أسعار الفائدة.
Advertisement

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت سنتين اثنين إلى 75.84 دولار للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشر سنتات أو 0.043 بالمئة إلى 71.76 دولار.

وجدد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي في وقت سابق من الأسبوع الجاري التأكيد على عزمهما التوصل إلى اتفاق قريبا لرفع سقف الدين الاتحادي البالغ 31.4 تريليون دولار، واتفقا على إجراء محادثات بحلول الأحد.

ومن العوامل التي تلقي بثقلها على الأسواق استمرار بيانات التضخم المرتفعة والتعليقات المتشددة من البنوك المركزية حول العالم.

وأظهرت بيانات حكومية الجمعة أن أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان ارتفعت 3.4 بالمئة في نيسان على أساس سنوي.

كما يبدو أن التضخم في الولايات المتحدة لا ينخفض بالسرعة الكافية التي تسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بوقف تحركاته لرفع أسعار الفائدة، وفقا لاثنين من صناع السياسات الاتحاديين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:17 | 2023-05-19
02:00 | 2023-05-19
01:20 | 2023-05-19
22:59 | 2023-05-18
22:16 | 2023-05-18
14:00 | 2023-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website