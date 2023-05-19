تراجع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد

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انخفض اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 11 ألف ليرة والبنزين 98 اوكتان 11 ألف ليرة والمازوت 3 ألاف ليرة وقارورة الغاز 28 الف ليرة.وأصبحت الاسعار كالاتي:البنزين 95 أوكتان 1.606.000 ليرةالبنزين 98 أوكتان 1.648.000 ليرةالمازوت 1.383.000 ليرةالغاز 861.000 ليرة