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إقتصاد

بعد تراجعه أمس.. اليكم سعر صرف الدولار صباح اليوم

Lebanon 24
19-05-2023 | 03:20
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افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 94350 و 94650 ليرة للدولار الواحد.
 
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 94200 و94500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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الدولار

سعر الصرف

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