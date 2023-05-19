بعد تراجعه أمس.. اليكم سعر صرف الدولار صباح اليوم

افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 94350 و 94650 ليرة للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 94200 و94500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.