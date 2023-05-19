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إقتصاد

لهذا السبب.. مؤشرات الأسهم الأميركية تتجه لتسجيل مكاسب

Lebanon 24
19-05-2023 | 11:28
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دفعت حالة التفاؤل المتنشرة في الأسواق العالمية اليوم، بعد انحسار مخاوف تعثر أميركا عن سداد ديونها، المؤشرات الأميركية بجلسة تداولات الجمعة للارتفاع، ولكن مع بقاء الترقب لتطور المفاوضات بشأن أزمة سقف الدين.
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وكانت الأسهم الأوروبية قد استفادت أيضا من هذه الحالة الإيجابية، لتسجل ارتفاعات قوية، دفعت مؤشر DAX الألماني ليتجاوز أعلى مستوى له على الإطلاق خلال الجلسة.


ولا تزال المعنويات متباينة إذ يوازن المستثمرون بين التفاؤل بشأن تحاشي الولايات المتحدة أزمة تخلف عن سداد ديونها، وبين بيانات التضخم التي قد تنذر بأن البنوك المركزية في العالم سترفع أسعار الفائدة. فحسب البيانات الأخيرة، يرى المحللون أن التضخم في الولايات المتحدة لا ينخفض بالسرعة الكافية، التي تسمح للفيدرالي الأميركي، بوقف تحركاته لرفع أسعار الفائدة.

لكن وبالرغم من أن هناك المزيد من الوقت حتى موعد القرار المقبل، لكن الأسواق لازالت تتوقع بنسبة 65.5 بالمئة على مؤشر CME FedWatch أن الفيدرالي سيثبت الفائدة في قراره المقبل.
 
وينتظر المستثمرون تصريحات لرئيس الفيدرالي، جيروم باول، ورئيس الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، في وقت لاحق من اليوم.


هذا تتجه مؤشرات الأسهم الأميركية لتحقيق مكاسب أسبوعية، مستفيدة من حالة التفاؤل العامة في الأسواق.

فقد ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.10 بالمئة 33,593 نقطة بحلول الساعة 2:07 بتوقيت غرينيتش.

كما ارتفع مؤشر "S&P 500" بـ 0.24 بالمئة إلى 4,208 نقطة، لكن مؤشر "ناسداك" سجل تراجع طفيف بنسبة 0.06 بالمئة إلى 12,683 نقطة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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