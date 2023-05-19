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إقتصاد

اليوان يتحول للارتفاع بعد تعهد المركزي الصيني بكبح المضاربات

Lebanon 24
19-05-2023 | 15:30
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تحول اليوان الصيني للارتفاع الجمعة بعد أن تعهد البنك المركزي الصيني بكبح المضاربة على العملة من أجل دعم الاستقرار في سعر الصرف عقب عمليات البيع التي شهدتها مؤخرا.

وقال بنك الشعب الصيني في بيان الجمعة إنه يعتزم اتخاذ إجراءات لتصحيح سلوكيات السوق عند الضرورة، وكذلك تعزيز توجيه توقعات السوق.
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وكان اليوان تراجع في وقت سابق اليوم إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر، وحقق أكبر خسارة أسبوعية له في 3 أشهر، قبل أن يعاود الارتفاع بنحو 0.4 بالمئة إلى حوالي 7.0079 يوان للدولار.

تراجعات اليوان جاءت بعد سلسلة من البيانات الصينية المخيبة للآمال، والتي أثرت على آمال التعافي الاقتصادي، كما أدى ارتفاع الدولار بسبب التفاؤل بشأن محادثات رفع سقف الديون في الولايات المتحدة والتعليقات المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى الإضرار باليوان أيضا. (سكاي نيوز) 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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