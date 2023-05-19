هذا البنك يوزّع مئات ملايين الدولارات على عملائه الشهر المقبل!

يعتزم أحد أكبر وأشهر البنوك في بريطانيا توزيع أكثر من 340 مليون جنيه إسترليني (429 مليون دولار) على عملائه من أصحاب الحسابات الجارية، وذلك بعد أن سجل قفزة كبيرة في أرباحه السنوية مستفيداً من الارتفاعات المتتالية في أسعار الفائدة والتي زادت من التكاليف المفروضة على المقترضين.

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وأعلن بنك "نيشن وايد"، وهو أحد أكبر المقرضين في البلاد وأحد أشهر البنوك البريطانية، أنه سيقوم بإيداع مبلغ 100 جنيه إسترليني (125 دولارا أميركيا) في الحسابات الجارية التابعة لأكثر من 3.4 مليون عميل، وذلك خلال الشهر المقبل.

ونقلت الصحافة البريطانية في تقارير عن البنك قوله، إن "هذا التوزيع هو الأول من نوعه في تاريخ البنك، لكنه يهدف إلى تكرار ذلك في السنوات المقبلة".

وقفز الدخل المالي لبنك "نيشن وايد" من الإقراض 12 مرة بعد الارتفاعات المتتالية لأسعار الفائدة في بنك إنجلترا، لكن البنك حذر من أن ارتفاع التضخم والتباطؤ الاقتصادي قد يؤثر على أوضاعه المالية.



ويعد الدفع إلى الحسابات الجارية للعملاء خطوة غير عادية بالنسبة للبنك، حيث تقوم الشركات والبنوك عادةً بتوزيع الأموال النقدية على المستثمرين فقط بعد النتائج السنوية. وقالت الرئيس التنفيذي لبنك "نيشن وايد"، ديبي كروسبي، إن هذه الخطوة كانت ممكنة لأن المقرض كان مجتمع بناء مملوك للعملاء، مضيفة: "لا نرى أي شخص آخر يفعل ذلك.. في أزمة تكلفة المعيشة، كان من المهم حقاً منح الناس نقوداً حيثما أمكننا ذلك".

وقالت كروسبي إن العملاء سيكونون مؤهلين للحصول على هذه الدفعة المالية تلقائياً إذا كان لديهم حساب جاري مع "نيشن وايد" ومنتج آخر مثل حساب التوفير أو الرهن العقاري برصيد لا يقل عن 100 جنيه إسترليني.

ويتوقع بنك "نيشن وايد" الذي يعتبر عملاق الرهن العقاري في بريطانيا أن تنخفض أسعار المنازل بنسبة 4.5% هذا العام وتنخفض بنسبة 12% بنهاية عام 2024، مضيفاً أنه من المتوقع أن يظل النشاط ضعيفاً لبقية العام.

وسجل البنك أرباحاً قبل خصم الضرائب بلغت 2.2 مليار جنيه عن العام المنتهي في 4 نيسان، وذلك ارتفاعاً من 1.6 مليار جنيه في العام السابق.