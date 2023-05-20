23
o
بيروت
24
o
طرابلس
15
o
صور
22
o
جبيل
24
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
24
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
البيت الأبيض: هناك خلافات مع الجمهوريين في محادثات سقف الدَين
Lebanon 24
20-05-2023
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال البيت الأبيض، اليوم السبت، إنه لا تزال هناك خلافات جدية مع المفاوضين الجمهوريين في محادثات سقف الدين، مشيراً إلى أن المحادثات ستظل صعبة مع سعي الجانبين للتوصل إلى اتفاق.
وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين في اليابان، حيث يحضر الرئيس جو بايدن اجتماع زعماء مجموعة السبع، إن المفاوضين سيواصلون العمل نحو حل معقول لتجنب التخلف عن السداد، مضيفة: "لا نزال متفائلين".
Advertisement
من جانبه، قال النائب الجمهوري باتريك ماكهنري إن اجتماعا بين البيت الأبيض ومفاوضين من الحزب الجمهوري بشأن رفع سقف الديون الأميركية انتهى مساء الجمعة دون إحراز تقدم.
وأضاف ماكهنري أنه غير واثق من أن المفاوضين سيصلون إلى الهدف الذي ينشده كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب والمتمثل في حل أزمة رفع سقف الدين خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبدوره قال النائب الجمهوري غاريت جريفز إن توقيت الاجتماع المقبل مع البيت الأبيض بشأن هذه القضية "غير محدد الآن".
ولا يملك المتفاوضون سوى القليل من الوقت للتوصل إلى اتفاق لرفع حد اقتراض الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار أو المخاطرة بتخلف كارثي عن السداد، علما أن وزارة الخزانة كانت قد حذرت من أن الحكومة قد تعجز عن سداد جميع التزاماتها بحلول الأول من حزيران.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا البنك يوزّع مئات ملايين الدولارات على عملائه الشهر المقبل!
Lebanon 24
هذا البنك يوزّع مئات ملايين الدولارات على عملائه الشهر المقبل!
14:14 | 2023-05-19
19/05/2023 02:14:50
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأساوي يودي بحياة إبن الـ22 عاماً
Lebanon 24
حادث مأساوي يودي بحياة إبن الـ22 عاماً
12:54 | 2023-05-19
19/05/2023 12:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة لافتة لوئام وهاب عن رياض سلامة... هذا ما قاله فيها
Lebanon 24
تغريدة لافتة لوئام وهاب عن رياض سلامة... هذا ما قاله فيها
07:10 | 2023-05-19
19/05/2023 07:10:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مرعب... السماء تُمطر ديداناً (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مرعب... السماء تُمطر ديداناً (فيديو)
08:00 | 2023-05-19
19/05/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة المحامين تعطي الإذن للنيابة العامة التمييزية بملاحقة محامي.. من هو ولماذا؟
Lebanon 24
نقابة المحامين تعطي الإذن للنيابة العامة التمييزية بملاحقة محامي.. من هو ولماذا؟
13:46 | 2023-05-19
19/05/2023 01:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:10 | 2023-05-20
دولار السوق الموازية.. كم سجل صباح اليوم؟
02:47 | 2023-05-20
من "تسلا".. مفاجأة رائعة لعملائها!
02:16 | 2023-05-20
ليبيا.. مخاوف من الوصاية الدولية على النفط
23:07 | 2023-05-19
"ذهبٌ أحمر" يُزرع في الجنوب.. آلاف الدولارات تأتي من "بصلات"!
16:00 | 2023-05-19
لماذا تراجع المركزي التركي عن قرار اتخذه بداية الأسبوع؟
15:30 | 2023-05-19
اليوان يتحول للارتفاع بعد تعهد المركزي الصيني بكبح المضاربات
فيديو
ميقاتي من القمة العربية: نتطلع إلى رعاية المملكة للبنان ووقوف العرب إلى جانبه
Lebanon 24
ميقاتي من القمة العربية: نتطلع إلى رعاية المملكة للبنان ووقوف العرب إلى جانبه
09:50 | 2023-05-19
20/05/2023 12:04:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مالكها لبناني الأصل.. بيع نسخة من التوراة اختفت من سوريا بـ 38 مليون دولار! (فيديو)
Lebanon 24
مالكها لبناني الأصل.. بيع نسخة من التوراة اختفت من سوريا بـ 38 مليون دولار! (فيديو)
02:43 | 2023-05-18
20/05/2023 12:04:39
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته اللبنانية تُثير الجدل.. والجمهور غاضب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته اللبنانية تُثير الجدل.. والجمهور غاضب شاهدوا الفيديو
23:30 | 2023-05-17
20/05/2023 12:04:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact