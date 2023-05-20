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إقتصاد

البيت الأبيض: هناك خلافات مع الجمهوريين في محادثات سقف الدَين

Lebanon 24
20-05-2023 | 01:00
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قال البيت الأبيض، اليوم السبت، إنه لا تزال هناك خلافات جدية مع المفاوضين الجمهوريين في محادثات سقف الدين، مشيراً إلى أن المحادثات ستظل صعبة مع سعي الجانبين للتوصل إلى اتفاق.

وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين في اليابان، حيث يحضر الرئيس جو بايدن اجتماع زعماء مجموعة السبع، إن المفاوضين سيواصلون العمل نحو حل معقول لتجنب التخلف عن السداد، مضيفة: "لا نزال متفائلين".
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من جانبه، قال النائب الجمهوري باتريك ماكهنري إن اجتماعا بين البيت الأبيض ومفاوضين من الحزب الجمهوري بشأن رفع سقف الديون الأميركية انتهى مساء الجمعة دون إحراز تقدم.

وأضاف ماكهنري أنه غير واثق من أن المفاوضين سيصلون إلى الهدف الذي ينشده كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب والمتمثل في حل أزمة رفع سقف الدين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبدوره قال النائب الجمهوري غاريت جريفز إن توقيت الاجتماع المقبل مع البيت الأبيض بشأن هذه القضية "غير محدد الآن".

ولا يملك المتفاوضون سوى القليل من الوقت للتوصل إلى اتفاق لرفع حد اقتراض الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار أو المخاطرة بتخلف كارثي عن السداد، علما أن وزارة الخزانة كانت قد حذرت من أن الحكومة قد تعجز عن سداد جميع التزاماتها بحلول الأول من حزيران.
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