23
o
بيروت
24
o
طرابلس
15
o
صور
22
o
جبيل
24
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
24
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
من "تسلا".. مفاجأة رائعة لعملائها!
Lebanon 24
20-05-2023
|
02:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
تقدم شركة تسلا خصومات تتجاوز 1300 دولار على بعض السيارات من طراز "موديل 3" في مخزونها في الولايات المتحدة، وذلك بعد أن طرحت خصومات أكبر في أوروباً.
وكانت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية رفعت أسعارها في السوق الأميركية على معظم السيارات، التي جرى طلبها حديثا هذا الشهر.
Advertisement
وقال محللون إن تسلا طرحت تخفيضات كبيرة على أسعار السيارات هذا العام في عدة مناطق وإنها تلجأ إلى تقديم حوافز لتصفية مخزونها في محاولة لمواجهة الرياح الاقتصادية المعاكسة وتزايد المنافسة.
وفي وقت سابق، قال الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك للمساهمين إن تسلا ستجرب تقديم إعلانات لسياراتها للمرة الأولى في خطوة قال محللون إنها قد تزيد الطلب.
ورفعت تسلا أسعار بعض الطرازات الجديدة بصورة طفيفة مرتين هذا الشهر في الولايات المتحدة، لكن الأسعار لا تزال أقل بكثير مما كانت عليه قبل بدء تخفيضات الأسعار هذا العام.
وتبدأ أسعار سيارات تسلا في الولايات المتحدة للطراز "موديل 3" من 40.240 دولار، بينما يبدأ سعر الطراز "موديل واي" من 47.490 دولار.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا البنك يوزّع مئات ملايين الدولارات على عملائه الشهر المقبل!
Lebanon 24
هذا البنك يوزّع مئات ملايين الدولارات على عملائه الشهر المقبل!
14:14 | 2023-05-19
19/05/2023 02:14:50
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأساوي يودي بحياة إبن الـ22 عاماً
Lebanon 24
حادث مأساوي يودي بحياة إبن الـ22 عاماً
12:54 | 2023-05-19
19/05/2023 12:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة لافتة لوئام وهاب عن رياض سلامة... هذا ما قاله فيها
Lebanon 24
تغريدة لافتة لوئام وهاب عن رياض سلامة... هذا ما قاله فيها
07:10 | 2023-05-19
19/05/2023 07:10:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مرعب... السماء تُمطر ديداناً (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مرعب... السماء تُمطر ديداناً (فيديو)
08:00 | 2023-05-19
19/05/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة المحامين تعطي الإذن للنيابة العامة التمييزية بملاحقة محامي.. من هو ولماذا؟
Lebanon 24
نقابة المحامين تعطي الإذن للنيابة العامة التمييزية بملاحقة محامي.. من هو ولماذا؟
13:46 | 2023-05-19
19/05/2023 01:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:10 | 2023-05-20
دولار السوق الموازية.. كم سجل صباح اليوم؟
02:16 | 2023-05-20
ليبيا.. مخاوف من الوصاية الدولية على النفط
01:00 | 2023-05-20
البيت الأبيض: هناك خلافات مع الجمهوريين في محادثات سقف الدَين
23:07 | 2023-05-19
"ذهبٌ أحمر" يُزرع في الجنوب.. آلاف الدولارات تأتي من "بصلات"!
16:00 | 2023-05-19
لماذا تراجع المركزي التركي عن قرار اتخذه بداية الأسبوع؟
15:30 | 2023-05-19
اليوان يتحول للارتفاع بعد تعهد المركزي الصيني بكبح المضاربات
فيديو
ميقاتي من القمة العربية: نتطلع إلى رعاية المملكة للبنان ووقوف العرب إلى جانبه
Lebanon 24
ميقاتي من القمة العربية: نتطلع إلى رعاية المملكة للبنان ووقوف العرب إلى جانبه
09:50 | 2023-05-19
20/05/2023 12:04:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مالكها لبناني الأصل.. بيع نسخة من التوراة اختفت من سوريا بـ 38 مليون دولار! (فيديو)
Lebanon 24
مالكها لبناني الأصل.. بيع نسخة من التوراة اختفت من سوريا بـ 38 مليون دولار! (فيديو)
02:43 | 2023-05-18
20/05/2023 12:04:52
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته اللبنانية تُثير الجدل.. والجمهور غاضب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته اللبنانية تُثير الجدل.. والجمهور غاضب شاهدوا الفيديو
23:30 | 2023-05-17
20/05/2023 12:04:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact