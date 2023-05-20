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إقتصاد

من "تسلا".. مفاجأة رائعة لعملائها!

Lebanon 24
20-05-2023 | 02:47
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تقدم شركة تسلا خصومات تتجاوز 1300 دولار على بعض السيارات من طراز "موديل 3" في مخزونها في الولايات المتحدة، وذلك بعد أن طرحت خصومات أكبر في أوروباً.

وكانت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية رفعت أسعارها في السوق الأميركية على معظم السيارات، التي جرى طلبها حديثا هذا الشهر.
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وقال محللون إن تسلا طرحت تخفيضات كبيرة على أسعار السيارات هذا العام في عدة مناطق وإنها تلجأ إلى تقديم حوافز لتصفية مخزونها في محاولة لمواجهة الرياح الاقتصادية المعاكسة وتزايد المنافسة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك للمساهمين إن تسلا ستجرب تقديم إعلانات لسياراتها للمرة الأولى في خطوة قال محللون إنها قد تزيد الطلب.

ورفعت تسلا أسعار بعض الطرازات الجديدة بصورة طفيفة مرتين هذا الشهر في الولايات المتحدة، لكن الأسعار لا تزال أقل بكثير مما كانت عليه قبل بدء تخفيضات الأسعار هذا العام.

وتبدأ أسعار سيارات تسلا في الولايات المتحدة للطراز "موديل 3" من 40.240 دولار، بينما يبدأ سعر الطراز "موديل واي" من   47.490 دولار.
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