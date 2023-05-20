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إقتصاد

دولار السوق الموازية.. كم سجل صباح اليوم؟

Lebanon 24
20-05-2023 | 03:10
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، ما بين 94300 و94600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

 
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