في السعودية.. قرارات جديدة بشأن ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة

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قررت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، أن يكون احتساب قيمة ضريبة القيمة المضافة على هامش ربح بيع السيارات المستعملة لا على إجمالي قيمة البيع.ووفق بيان نشرته الهيئة عبر "تويتر"، أكدت أنها أضافت "خيار احتساب ضريبة القيمة المضافة على هامش ربح بيع السيارات المستعملة المؤهلة، دون أن تكون على إجمالي قيمة البيع، ابتداء من 1 يوليو المقبل".وحسب البيان، فإن إتاحة الهيئة هذا الخيار تأتي في إطار سعيها "إلى خفض قيمة ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة المؤهلة".واشترط البيان لتطبيق هذا الخيار عدة شروط منها "أن تكون السيارة مستعملة مؤهلة من قبل الهيئة، وأن تكون السيارة موجودة وسبق استعمالها داخل السعودية"، وغيرها من الشروط. (روسيا اليوم)