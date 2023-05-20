Advertisement

إقتصاد

في السعودية.. قرارات جديدة بشأن ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة

Lebanon 24
20-05-2023 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1069016-638201938780299806.jpg
Doc-P-1069016-638201938780299806.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قررت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، أن يكون احتساب قيمة ضريبة القيمة المضافة على هامش ربح بيع السيارات المستعملة لا على إجمالي قيمة البيع.

ووفق بيان نشرته الهيئة عبر "تويتر"، أكدت أنها أضافت "خيار احتساب ضريبة القيمة المضافة على هامش ربح بيع السيارات المستعملة المؤهلة، دون أن تكون على إجمالي قيمة البيع، ابتداء من 1 يوليو المقبل".
Advertisement

وحسب البيان، فإن إتاحة الهيئة هذا الخيار تأتي في إطار سعيها "إلى خفض قيمة ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة المؤهلة".

واشترط البيان لتطبيق هذا الخيار عدة شروط منها "أن تكون السيارة مستعملة مؤهلة من قبل الهيئة، وأن تكون السيارة موجودة وسبق استعمالها داخل السعودية"، وغيرها من الشروط. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2023-05-20
14:00 | 2023-05-20
13:27 | 2023-05-20
10:00 | 2023-05-20
06:00 | 2023-05-20
03:10 | 2023-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website