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إقتصاد

أميركا... المزيد من القيود على شركات عالمية

Lebanon 24
20-05-2023 | 14:00
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أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات وقيود تصدير جديدة على 71 شركة من روسيا وقرغيزستان وأرمينيا.

وبحسب وثيقة نشرت في السجل الفدرالي الأمريكي قامت الوزارة الأمريكية "بتوسيع قائمة قيود التصدير لتطال 71 شركة تتصرف على نحو يتعارض مع مصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
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وتطال القيود الجديدة شركة واحدة من كل من أرمينيا وقرغيزستان أما باقي الشركات فهي روسية.

ومن بين الشركات الروسية الخاضعة للعقوبات: المركز العلمي الحكومي للاتحاد الروسي، والمؤسسة الاتحادية الحكومية الموحدة "معهد البحوث المركزي للكيمياء والميكانيك" ومصنع قازان للمساحيق ومصنع أرزاماس لصنع الأدوات.

وزعمت واشنطن أن السبب وراء فرض قيود على هذه الشركات في الولايات المتحدة هو "دعم مجمع الدفاع العسكري الروسي".(نوفوستي)


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