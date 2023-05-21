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إقتصاد

تعرفوا إلى أكبر البنوك التجارية الأميركية من حيث الودائع المحلية

Lebanon 24
21-05-2023 | 05:00
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أعلنت مؤسسة التأمين على الودائع الفدرالية و JPMorgan Chase أن أكبر بنك في أميركا سيتدخل ويستحوذ على معظم أصول First Republic ويتولى جميع ودائعه في صفقة تم التوصل إليها خلال الشهر الجاري.

وبموجب الاتفاقية، سيتحمل JPMorgan  نحو 92 مليار دولار من الودائع، بما في ذلك 30 مليار دولار من الودائع من البنوك الكبيرة (بما في ذلك JPMorgan) التي كانت جزءًا من محاولة إنقاذ فاشلة في منتصف آذار وسيتم سدادها أو إلغاؤها بمجرد اكتمال الصفقة.
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ويعد JPMorgan بالفعل أكبر بنك في الولايات المتحدة، وكان يحتفظ بأكثر من تريليوني دولار من الودائع المحلية في نهاية عام 2022، مما يجعل حصته من إجمالي الودائع في النظام المصرفي الأميركي أعلى من 10%.

هذا من شأنه أن يمنع عادة من إجراء المزيد من عمليات الاستحواذ بموجب القانون الفدرالي، لكن القاعدة لا تنطبق عندما يفشل البنك الذي تم الاستحواذ عليه.

ويظهر الرسم البياني التالي، فإن JPMorgan جنبًا إلى جنب مع Bank of America و Wells Fargo و Citibank أعلى من المنافسة من حيث الودائع.
 
 
وبودائع محلية مجمعة بلغت 6.1 تريليون دولار في نهاية عام 2022، تجاوز هؤلاء الأربعة الكبار الودائع المجمعة لأقرب منافسيهم البالغ عددهم 33 في ذلك الوقت.

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