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إقتصاد

عدد الأثرياء في السعودية سيرتفع العام المقبل.. تقرير يكشف

Lebanon 24
21-05-2023 | 02:00
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ذكر تقرير متخصص ان عدد الأثرياء في السعودية سيرتفع بنسبة 10.4% خلال العام المقبل، لتتصدر دول الشرق الأوسط في زيادة عدد الأشخاص الأثرياء.

وبحسب تقرير صادر عن شركة "نايت فرانك" المتخصصة بإدارة العقارات والثروات، والتي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، فقد احتلت منطقة الشرق الأوسط المرتبة الأولى على مستوى العالم في نمو عدد الأثرياء فيها، حيث ارتفعت أعدادهم بنسبة 16.9% خلال العام الماضي 2022، وبلغ صافي أصولهم أكثر من 30 مليون دولار للفرد الواحد.
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وقال التقرير إن السعودية ستحقق نموا سنويا في عملية صناعة الأثرياء نسبته 10.4%.

وبحسب التقرير، فإن الهند تسجل أيضاً صعوداً صاروخياً في أعداد الأثرياء لديها، حيث توقع التقرير أن ينمو عدد الأثرياء الهنود بنسبة 58.4% خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتوقع التقرير أن يصل عدد الأثرياء في الهند إلى 19 ألفاً و119 فرداً في عام 2027، مقارنة مع 12 ألفاً و69 شخصاً في عام 2022.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد المليارديرات في الهند إلى 195 شخصاً في عام 2027، مقارنة مع 161 فرداً في عام 2022.

كما سيرتفع عدد السكان الهنود من أصحاب الثروات العالية، بقيمة أصول تبلغ مليون دولار وأكثر، أي المليونيرات، ليصل عددهم إلى 1.65 مليون شخص في غضون خمسة سنوات، مقارنة مع 797 ألفاً و714 مليونيراً في الهند تم تسجيلهم العام الماضي، وهو ما يعني أن عدد المليونيرات في الهند سيرتفع بنسبة 107% خلال خمس سنوات فقط.

وتابعت "نايت فرانك": "انخفض عدد سكان العالم من أصحاب الثراء الفاحش بنسبة 3.8% في عام 2022، بعد ارتفاع قياسي بنسبة 9.3% في عام 2021، حيث تأثرت الثروة والمحفظة الاستثمارية للأثرياء بالتباطؤ الاقتصادي العالمي، والارتفاعات المتكررة في الأسعار، وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي".(العربية)

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