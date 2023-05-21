Advertisement

إقتصاد

أغلى "آيس كريم" في العالم.. هذا سعره!

Lebanon 24
21-05-2023 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1069130-638202341306524506.jpg
Doc-P-1069130-638202341306524506.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حطمت شركة سيلاتو الأرقام القياسية لموسوعة غينيس عن لقب أغلى "آيس كريم" في العالم.

الشركة اليابانية جمعت بعض من أفخم المكونات وأكثرها ندرة ودمجتها لتنتج أغلى "آيس كريم" في العالم بسعر 6696 دولاراً.
Advertisement

النكهة التي أنتجتها شركة سيلاتو عرفت باسم بياكويا، أما مكوناتها فهي مزيج من الجبن والكمأة البيضاء التي تنمو في منطقة الألب الإيطالية وسعرها 6905 دولارات للنصف كيلوغرام.

الشركة استغرقت أكثر من عام ونصف من التجارب للحصول على المذاق المناسب. (cnbc)

إقتصاد

منوعات

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:00 | 2023-05-21
23:00 | 2023-05-20
16:00 | 2023-05-20
14:00 | 2023-05-20
13:27 | 2023-05-20
12:00 | 2023-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website