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إقتصاد
أغلى "آيس كريم" في العالم.. هذا سعره!
Lebanon 24
21-05-2023
|
01:00
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حطمت شركة سيلاتو الأرقام القياسية لموسوعة غينيس عن لقب أغلى "آيس كريم" في العالم.
الشركة اليابانية جمعت بعض من أفخم المكونات وأكثرها ندرة ودمجتها لتنتج أغلى "آيس كريم" في العالم بسعر 6696 دولاراً.
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النكهة التي أنتجتها شركة سيلاتو عرفت باسم بياكويا، أما مكوناتها فهي مزيج من الجبن والكمأة البيضاء التي تنمو في منطقة الألب الإيطالية وسعرها 6905 دولارات للنصف كيلوغرام.
الشركة استغرقت أكثر من عام ونصف من التجارب للحصول على المذاق المناسب. (cnbc)
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