"آبل" تطور أداة للذكاء الاصطناعي.. وهذا ما تفعله مع موظفيها

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تسعى شركة Apple لتطوير تكنولوجيا للذكاء الاصطناعي خاصة بها، كما أنها تقيد من استخدام موظفيها لـChatGPT، وذلك وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال.وقال أشخاص مطلعون على الأمر للصحيفة إن صانعة الآيفون تطور نموذجاً لغوياً (نظام للذكاء الاصطناعي شبيه بأمثال ChatGPT، وBard من Google).ويقود جهود شركة آبل جون جياناندريا الرئيس السابق للذكاء الاصطناعي في Google والذي انضم لصانعة الآيفون في 2018.وفي عام 2020، اشترت شركة Apple شركتين ناشئتين للذكاء الاصطناعي مقابل 200 مليون دولار و50 مليون دولار على الترتيب.وفي مكالمة الأرباح لشركة Apple، صرح تيم كوك الرئيس التنفيذي للشركة بأنهم يخططون لأن يشق الذكاء الاصطناعي طريقه في أجهزة الشركة.(cnbc)