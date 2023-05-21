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إقتصاد

كيف افتتح سعر صرف الدولار صباح اليوم؟

Lebanon 24
21-05-2023 | 03:03
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سجّل سعر صرف دولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد، ما بين 94400 و 94500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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