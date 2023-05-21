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إقتصاد
روسيا تستهدف تصدير 55 مليون طن من الحبوب سنويا
Lebanon 24
21-05-2023
|
13:00
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قالت النائبة الأولى لوزير الزراعة الروسي أوكسانا لوت، إن روسيا تستهدف حصد نحو 130 مليون طن من الحبوب سنويا في المتوسط وتصدير ما يصل إلى 55 مليون طن.
وأضافت أن موسكو تمكنت من تعزيز صادراتها من الحبوب على الرغم من رفض بعض الدول شراء الحبوب الروسية بسبب الصراع في أوكرانيا الذي تصفه روسيا بأنه "عملية عسكرية خاصة".
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وقالت لوت على هامش منتدى صناعي، "على الرغم من تراجع عدد الدول المشترية، فقد زاد حجم مبيعاتنا.. لا نهتم بعدد الدول، بل نهتم بالشراكات الجيدة".
وتصدر روسيا في الوقت الحالي نحو 80%، من حبوبها إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتشكل تركيا ومصر وإيران والسعودية والجزائر أكبر خمسة مشترين، بحسب إدوارد زيرنين رئيس اتحاد مصدري الحبوب الروسي. (العربية)
المصدر: العربية
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