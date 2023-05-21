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إقتصاد

وزيرة الخزانة الأميركية: أول حزيران "موعد نهائي" لرفع سقف الديون

Lebanon 24
21-05-2023 | 11:41
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قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الأحد، إن الأول من حزيران لا يزال "موعداً نهائياً حتمياً" لا رجعة فيه لرفع سقف الدين الاتحادي، في ظل الاحتمالات الضعيفة بأن تجمع الحكومة عوائد كافية تمكنها الوفاء بالتزاماتها حتى 15 حزيران، موعد استحقاق مزيد من الإيرادات الضريبية.
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وأضافت يلين متحدثة في برنامج (فايس ذا بريس) أو "واجه الصحافة" الذي تبثه شبكة NBC؛ أنه ستكون هناك خيارات صعبة إذا أخفق الكونغرس في رفع سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار قبل نفاد الأموال من وزارة الخزانة.

وأضافت "أشرت في رسالتي الأخيرة إلى الكونغرس إلى أننا نتوقع ألا نكون قادرين على دفع جميع فواتيرنا في أوائل يونيو وربما في الأول منه. وسأواصل إطلاع الكونجرس على المستجدات، لكنني بالتأكيد لم أغير تقييمي. لذلك أعتقد أن هذا موعد نهائي حتمي".
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