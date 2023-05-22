بعد ارتفاعه مساء أمس.. على اي سعر افتتح الدولار صباح اليوم؟

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ما بين 94300 و 94500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

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وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 94400 و94700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.