قبيل أيام من جولة الاعادة.. الليرة التركية تنخفض الى مستوى قياسي جديد

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تراجعت الليرة التركية أمام الدولار إلى مستويات قياسية جديدة عند 19.93 ليرة للدولار، مع اقتراب موعد جولة إعادة انتخابات الرئاسة التركية.وكانت العملة التركية خسرت 44 في المئة من قيمتها في العام 2021، و30 في المئة في العام 2022.ومن المقرّر أن تجري جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية الأحد المقبل، حيث ينافس الرئيس رجب طيب أردوغان، مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.