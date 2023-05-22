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إقتصاد
أوبك: نقص الاستثمارات قد يسبب تقلبا في أسواق النفط
Lebanon 24
22-05-2023
|
03:53
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قال هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، الاثنين، إن نقص الاستثمارات في قطاع النفط والغاز يمكن أن يسبب تقلبا في الأسواق على المدى الطويل ويهدد النمو.
وأضاف أن العالم بحاجة إلى التركيز على تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بدلا من استبدال شكل من الطاقة بآخر، مشددا على أن هناك حاجة لضخ استثمارات كبرى في كل قطاعات الطاقة.
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وتابع قائلا في مؤتمر في دبي “تلك هي الحقيقة التي يجب النطق بها”.
وتشير تقديرات أوبك إلى أن العالم يحتاج إلى استثمارات بقيمة 12.1 تريليون دولار لتلبية الطلب المتزايد على النفط على المدى الطويل.
وقال فريدون فشاركي رئيس مجلس إدارة شركة إف.جي.إي لاستشارات الطاقة في نفس المؤتمر إن العالم قد يواجه مشكلة في الإمدادات مع نمو الطلب العالمي على النفط بنحو ثمانية ملايين برميل يوميا، إذ تقلص العقوبات الغربية على النفط الروسي نمو الإنتاج.
وأضاف أن بإمكان روسيا الحفاظ على الإنتاج عند حوالي 10 إلى 11 مليون برميل يوميا، لكنها ربما لا تتمكن من زيادته مليوني برميل يوميا كما كان مقررا في الفترة المقبلة بسبب العقوبات الغربية.
ويخضع قطاع النفط والغاز الروسي لحزمة عقوبات غربية تهدف إلى تقييد المبيعات للغرب ووضع سقف لأسعار النفط الروسي.
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