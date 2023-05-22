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إقتصاد

الذهب يتراجع مع استقرار الدولار.. هكذا أصبح سعر الأونصة

Lebanon 24
22-05-2023 | 05:45
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تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع استقرار الدولار، لكن المناقشات المطولة حول رفع سقف الدين الأميركي وتصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة حدت من تكبد المعدن الأصفر مزيداً من الخسائر.
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وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1971.79 دولار للأونصة، كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1975.00 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مما يجعل الذهب أعلى سعراً بالنسبة للمشترين في الخارج.

وسيجتمع الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، اليوم الاثنين، لبحث رفع سقف الدين، وتتجه الأنظار إلى هذا الاجتماع لمعرفة ما إذا كان سيتم التوصل إلى حل لتلك الأزمة بعد توقف المفاوضات يوم الجمعة.

ووفقاً للمحلل وانج تاو من "رويترز"، قد يتجاوز الذهب حد 1985 دولاراً، ويصعد إلى نطاق يتراوح بين 1992 و2003 دولارات قبل أن يتراجع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 23.62 دولار للأوقية، كما هبط البلاتين 0.4% إلى 1058.62 دولار وخسر البلاديوم 0.5% مسجلاص 1505.56 دولار. (العربية) 
المصدر: العربية
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