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إقتصاد

أسهم أوروبا على ثبات مع ترقب نتائج محادثات سقف الدين بأميركا

Lebanon 24
22-05-2023 | 09:15
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ظهر أثر مخاوف المستثمرين من الشد والجذب بين البيت الأبيض والجمهوريين حول سقف الدين، ظهر بشكل ملحوظ على نفسية المتعاملين في الأسواق الأوروبية، فقد دفع الحذر التداولات لتكون هادئة مع ثبات المؤشرات تقريبا، ليبقى ترقب المستثمرين لما سينتج عن الجدال في الولايات المتحدة حول رفع سقف الدين.
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ويترقب المستثمرون اجتماعا مهما بين الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس مجلس النواب الجمهوري،كيفن مكارثي، الاثنين، لبحث رفع سقف الدين.

وتوقفت المفاوضات بين الجانبين فجأة، الجمعة، مع انسحاب الجمهوريين من الاجتماع، وعلى الرغم من أن المحادثات استؤنفت في نهاية المطاف، لم يذكر أي من الجانبين إحراز أي تقدم.

كما تترقب الأسواق التوقعات المتعلقة بالسياسات النقدية الأميركية والأوروبية فيما يتعلق بمعدلات الفائدة، وأثرها على المعنويات.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بعدما لامس أعلى مستوى في أكثر من عام الجمعة.

وتراجع المؤشر داكس الألماني للأسهم القيادية 0.1 بالمئة بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق في الجلسة السابقة.
وانخفضت أسهم "إنفنيون تكنولوجيز" و"إس.تي ميكرو إلكترونكس" و"إيه.إس.إم إنترناشونال". (سكاي نيوز) 

المصدر: سكاي نيوز عربية
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