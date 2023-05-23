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إقتصاد

في فرنسا... اليكم اعداد المتغييبين عن العمل

Lebanon 24
23-05-2023 | 02:00
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وصل عدد المتغيبين عن العمل في فرنسا في العام الماضي 2022 إلى مستوى قياسي، وجاء ذلك بحسب ما أفادت به قناة BFM TV، نقلا عن دراسة لشركة تأمين فرنسية.

وجاء في تقرير نشرته القناة الإخبارية: "بلغ التغيب عن العمل في المؤسات (في فرنسا) رقما قياسيا في العام 2022، حيث لم يذهب 44% من الموظفين إلى العمل لمدة يوم واحد على الأقل مقابل 30% في العام 2019".
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وعن أسباب التغيب، تمت الإشارة إلى أسباب ليست مرتبطة فقط بتداعيات جائحة كورونا ولكن أيضا لأسباب أخرى فمثلا ارتفع عدد الأشخاص الذين يشكون من مشاكل نفسية واضطرابات في الجهاز العضلي الهيكلي.

واللافت أن المشاكل النفسية تظل للسنة الثانية على التوالي السبب الرئيسي لأخذ إجازة مرضية بين موظفي الشركات.

ووفقا لتوقعات مؤلفي الدراسة، التي أعدتها شركة التأمين الفرنسية Axa، فسيكون في العام الجاري انخفاض طفيف في حالات التغيب لكن المؤشر سيبقى أعلى من مستواه قبل اندلاع جائحة كورونا.(برايم) 

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