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إقتصاد
الدولار.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
23-05-2023
|
03:33
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الثلاثاء، ما بين 94500 و94600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وذلك بعدما تراوح مساء أمس الإثنين ما بين 94400 و94700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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