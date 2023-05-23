الدولار.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الثلاثاء، ما بين 94500 و94600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وذلك بعدما تراوح مساء أمس الإثنين ما بين 94400 و94700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

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