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إقتصاد

روسيا: التبادل التجاري مع الصين قد يصل إلى 200 مليار دولار هذا العام

Lebanon 24
23-05-2023 | 14:00
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نقلت وكالات أنباء روسية عن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين قوله، الثلاثاء، إن تعزيز العلاقات الروسية الصينية سيؤثر بشكل إيجابي على اقتصادي البلدين، وإن حجم التبادل التجاري قد يصل إلى 200 مليار دولار هذا العام.
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وذكر ميشوستين، خلال زيارة للصين، أن روسيا ستواصل تصدير المواد الهيدروكربونية إلى بكين "على أساس طويل الأجل"، وأن موسكو مستعدة لزيادة الصادرات الزراعية إليها زيادة كبيرة، نقلاً عن وكالة "رويترز".

ووصل رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى الصين، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية في موسكو، في زيارة سيلتقي خلالها الرئيس شي جين بينغ، ويوقّع سلسلة اتفاقيات متعلقة بالبنى التحتية والتجارة، نقلاً عن وكالة "فرانس برس".

وفي وقت متأخر الاثنين وصل ميشوستين إلى شنغهاي، بحسب الوزارة، حيث استقبله في المطار سفير موسكو لدى الصين إيغور مورغولوف وسفير بكين لدى روسيا جانغ هانهوي.

وسيشارك في منتدى الأعمال الروسي الصيني وسيزور معهدا للأبحاث البتروكيماوية في شنغهاي، بحسب الكرملين الذي أضاف أنه سيعقد محادثات مع "ممثلين عن دوائر المال والأعمال الروسية". (العربية)  

المصدر: العربية
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