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إقتصاد

بسبب الدولار والدين.. الذهب يتراجع وهذا سعر الأونصة

Lebanon 24
23-05-2023 | 05:45
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تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، متأثرة بقوة الدولار، فيما يراقب المستثمرون المحاولات المستمرة للتوصل إلى اتفاق ينهي أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1962.06 دولار للأونصة. كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1965.70 دولار.
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ولم يتمكن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي من التوصل إلى اتفاق أمس الاثنين حول كيفية رفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار، قبل 10 أيام فقط من تعثر محتمل قد يدخل الاقتصاد في حالة من الفوضى. لكنهما تعهدا بمواصلة المحادثات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 23.55 دولار للأونصة، وانخفض البلاديوم 0.4% إلى 1485.59 دولار، فيما استقر البلاتين عند 1066.59 دولار. (العربية) 
المصدر: العربية
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