Advertisement

إقتصاد

في منطقة اليورو... تراجع في نسب النمو الاقتصادي

Lebanon 24
23-05-2023 | 23:27
A-
A+
Doc-P-1070130-638205065969196169.jpg
Doc-P-1070130-638205065969196169.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تباطأ النمو الاقتصادي في القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال ايار، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 3 أشهر جراء انخفاض الإنتاج الصناعي، وفقا لمؤشر فلاش لمديري المشتريات الذي نشرته الثلاثاء ستاندرد آند بورز غلوبال.
Advertisement

وبلغ المؤشر الذي يحتسب على أساس استطلاعات الشركات، 53.3 بعد أن سجل 54.1 في أبريل. والرقم الذي يزيد عن 50 يشير إلى نمو النشاط بينما يشير ما هو أدنى إلى تراجعه.

للشهر الخامس على التوالي، لا يزال النمو إيجابيا في الدول العشرين ذات العملة الواحدة، لكن بوتيرة هي الأضعف منذ فبراير، وفق وكالة فرانس برس.

وأعلن سايروس دي لا روبيا الاقتصادي في بنك هامبورغ التجاري المؤسسة الشريكة لستاندرد آند بورز لوضع المؤشر "تشير بيانات مؤشر فلاش إلى توسع اجمالي الناتج المحلي في لمنطقة اليورو في الربع الثاني مدفوعا بالأداء الجيد لقطاع الخدمات".

ورفعت ألمانيا النمو في المنطقة في مايو حيث سجل نشاط القطاع الخاص الألماني أقوى توسع منذ 13 شهرا بفضل شركات الخدمات التي سجلت أقوى نمو منذ أغسطس 2021.

لكن الإنتاج الصناعي لأول اقتصاد أوروبي سجل في نفس الوقت أكبر انخفاض منذ 6 أشهر.

في موازاة ذلك شهدت فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تباطؤ نشاطها الإجمالي مع بقائه إيجابيا إلى أدنى مستوى له في 4 أشهر مع ضعف الخدمات والإنتاج الصناعي.

يجب وضع الأداء الجيد لألمانيا في منظوره الصحيح لانه يسجل انخفاضا في الطلبات الجديدة من الشركات المصنعة أكثر وضوحا مما هو عليه في فرنسا. قال سايروس دي لا روبيا "ضعف قطاع التصنيع في ألمانيا خصوصا يعيق بشكل جدي النمو الاقتصادي في المنطقة".

في منطقة اليورو ككل على الرغم من الانخفاض "يشير مؤشر مديري المشتريات ... للوهلة الأولى إلى أن الاقتصاد يتوسع بقوة في الربع الثاني على الرغم من أن بيانات اجمالي الناتج المحلي الفعلية كانت أضعف من استطلاعات الربع الأول" على حد قول أندرو كينينغهام المحلل في كابيتال إيكونوميكس.

وأضاف "لكن يبدو أن قطاع التصنيع يتقلص بوتيرة متسارعة مع انخفاض حاد في الطلبات الجديدة مما يوحي بأن النشاط الذي حدث بعد الوباء قد انتهى الآن".

وأوضح أن نوايا التوظيف لدى الشركات تبقى "قوية جدا" بفضل قطاع الخدمات.

لا تزال ضغوط الأسعار "قوية" أيضا ما يعني على حد قوله توقع رفع سعر الفائدة من جديد من قبل البنك المركزي الأوروبي.(العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
01:19 | 2023-05-24
23:24 | 2023-05-23
16:00 | 2023-05-23
14:00 | 2023-05-23
14:00 | 2023-05-23
13:00 | 2023-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website