Advertisement

إقتصاد

التاشيرة الالكتورنية... هذا موعد اطلاقها في روسيا

Lebanon 24
24-05-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1070161-638205114501842402.jpg
Doc-P-1070161-638205114501842402.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

صرح وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، اليوم الثلاثاء، بأن التأشيرة الإلكترونية الموحدة إلى روسيا، سيتم إطلاقها في الأول من حزيران المقبل 2023.

وقال الوزير الروسي، في جلسة لمنتدى الأعمال الروسي الصيني في شنغهاي الصينية:" نحن نعمل على إنجاز موضوع تجديد العمل بالتأشيرة الإلكترونية الموحدة، هذا من شأنه أن يسهل إجراءات الحصول على تصاريح الدخول إلى روسيا، ويفتح المجال أمام زيارات الأفراد وليس المجموعات فقط، وزارة الخارجية (الروسية) وعدت بإطلاق التأشيرة الإلكترونية اعتبارا من 1 يوليو من هذا العام".
Advertisement

وبحسب الوزير الروسي فإن الخطوة ستبسط بشكل كبير عملية الحصول على تصاريح زيارة لروسيا، وأشار إلى أن التأشيرة الإلكترونية ستكون متاحة للرحلات الفردية والمجموعات. (نوفوستي)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
08:45 | 2023-05-24
05:09 | 2023-05-24
05:00 | 2023-05-24
03:29 | 2023-05-24
02:51 | 2023-05-24
02:00 | 2023-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website