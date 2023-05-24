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إقتصاد
التاشيرة الالكتورنية... هذا موعد اطلاقها في روسيا
Lebanon 24
24-05-2023
|
08:00
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صرح وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، اليوم الثلاثاء، بأن التأشيرة الإلكترونية الموحدة إلى روسيا، سيتم إطلاقها في الأول من حزيران المقبل 2023.
وقال الوزير الروسي، في جلسة لمنتدى الأعمال الروسي الصيني في شنغهاي الصينية:" نحن نعمل على إنجاز موضوع تجديد العمل بالتأشيرة الإلكترونية الموحدة، هذا من شأنه أن يسهل إجراءات الحصول على تصاريح الدخول إلى روسيا، ويفتح المجال أمام زيارات الأفراد وليس المجموعات فقط، وزارة الخارجية (الروسية) وعدت بإطلاق التأشيرة الإلكترونية اعتبارا من 1 يوليو من هذا العام".
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وبحسب الوزير الروسي فإن الخطوة ستبسط بشكل كبير عملية الحصول على تصاريح زيارة لروسيا، وأشار إلى أن التأشيرة الإلكترونية ستكون متاحة للرحلات الفردية والمجموعات. (نوفوستي)
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