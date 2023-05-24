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إقتصاد

ارتفاع اسعار النفط بعد تراجع مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة

Lebanon 24
24-05-2023 | 01:19
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ارتفعت أسعار النفط الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة، إلى جانب تزايد التكهنات بتخفيضات جديدة لإنتاج تحالف أوبك+ بعد تحذير وجهه وزير الطاقة السعودي للمضاربين.
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وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 77.70 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 73.79 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات لمعهد البترول الأميركي في ساعة متأخرة من أمس الثلاثاء 23\5\2023 انخفاضا حادا لمخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة.

ونقلت مصادر من السوق عن المعهد أن مخزونات الخام تراجعت بنحو 6.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أيار، وهبطت مخزونات البنزين بنحو 6.4 مليون برميل، فيما نزلت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.8 مليون.

في غضون ذلك بدأت بعض دول تحالف أوبك+ هذا الشهر في تنفيذ تخفيضات للإنتاج. وتزايدت المخاوف من احتمال إعلان المزيد من الخفض بعد أن قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إنه سيبقي البائعين على المكشوف، ممن يراهنون على أن الأسعار ستنخفض، “متألمين” ودعاهم إلى “الحذر”.

واعتبر بعض المستثمرين هذا إشارة إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها ومن بينهم روسيا قد يفكرون في إعلان المزيد من تخفيضات الإنتاج في اجتماع سيعقد في الرابع من حزيران.
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