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إقتصاد

بعد انتهاء جولة أخرى من محادثات سقف الدين في واشنطن.. تبدل في أسعار الذهب

Lebanon 24
24-05-2023 | 01:54
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تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق الأربعاء بعد انتهاء جولة أخرى من المحادثات الخاصة بسقف الدين في الولايات المتحدة دون التوصل إلى اتفاق، كما يترقب المستثمرون محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأميركي” للبحث عن مؤشرات بشأن ما قد تشهده الفترة المقبلة.
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وتراجع الذهب 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1973.38 دولار للأوقية “الأونصة”، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1975.90 دولار.

وحافظ مؤشر الدولار على مستواه، مما يجعل المعدن الأصفر أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

ويترقب المستثمرون أي مؤشرات تتعلق بالاتجاه الذي ستمضي فيه أسعار الفائدة، إذ أن زيادتها ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 23.37 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1049.38 دولار. كما زاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1453.16 دولار.
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