الدولار يعاود ارتفاعه.. هذا ما سجله صباح اليوم

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح ما بين 94400 و 94700 ليرة للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 94300 و94600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.