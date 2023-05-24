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إقتصاد
الذهب ينخفض بعد ارتفاع الدولار... كم أصبح سعر الأونصة؟
Lebanon 24
24-05-2023
|
15:47
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انخفض الذهب اليوم الأربعاء بفعل ارتفاع الدولار الذي قلص بعض التدفقات الباحثة عن الملاذ الآمن في المعدن النفيس بسبب مخاطر تخلف الحكومة الأميركية عن سداد ديونها، بينما يقيم المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر أيار.
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وتراجع الذهب في السوق الفورية 0.6 بالمئة إلى 1962.92 دولار للأونصة بعدما ارتفع في وقت سابق بما بلغ 0.5 بالمئة. وأغلقت العقود الأميركية الآجلة للذهب منخفضة 0.5 بالمئة عند 1964.60 دولار.
وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في شهرين مما أثر على الطلب على المعدن الأصفر المقومة بالعملة الأميركية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في السوق الفورية 1.4 بالمئة إلى 23.10 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 2.2 بالمئة إلى 1024.59 دولار وهبط البلاديوم 2.6 بالمئة لأدنى مستوى في حوالي شهرين عند 1408 دولارات. (سكاي نيوز)
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