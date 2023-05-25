تراجع أسعار النفط عالمياً

Advertisement

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، في ظل عدم اليقين في تجنب الولايات المتحدة التخلف عن سداد التزاماتها، وهو ما فاق تأثير احتمال إقدام تحالف أوبك+ على المزيد من تخفيضات إنتاج.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 78.31 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 74.18 دولار.وأعلن رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي اليوم الخميس إحراز بعض التقدم في مفاوضات رفع سقف الديون الأميركية، لكن لا يزال هناك العديد من القضايا العالقة، بينما يقترب الموعد النهائي لرفع حد اقتراض الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار أو المخاطرة بالتخلف عن سداد الالتزامات.وعقد مفاوضون ممثلون للرئيس الديمقراطي جو بايدن ومكارثي ما وصفها الجانبان بمحادثات مثمرة أمس الأربعاء في البيت الأبيض محاولين إبرام اتفاق.كما تعرضت أسعار النفط لضغوط من أنباء عن تراجع أقل من المتوقع لمعدل التضخم المرتفع في بريطانيا الشهر الماضي، بحسب بيانات رسمية، مما زاد فرص رفع أسعار الفائدة. وفي الجلسة السابقة، تلقت أسعار النفط دعما من قول وزير الطاقة السعودي إن على البائعين على المكشوف الذين يراهنون على انخفاض أسعار النفط أن “يحذروا”.واعتبر بعض المستثمرين ذلك إشارة على أن تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، قد يبحث إقرار تخفيضات أخرى للإنتاج خلال اجتماعه في الرابع من يونيو حزيران.كما تلقى النفط دعما من الانخفاض الهائل غير المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 19 أيار، الذي أعلنته إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء.