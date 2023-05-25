تراجع في سعر صرف الدولار.. هكذا افتتح صباحا

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 94100 و94200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

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وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 94300 و94600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.