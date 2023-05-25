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إقتصاد
تراجع في سعر صرف الدولار.. هكذا افتتح صباحا
Lebanon 24
25-05-2023
|
02:18
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 94100 و94200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 94300 و94600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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